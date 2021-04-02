Şule Alp, BESA Pazarlama Direktörü oldu
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Şule Alp, BESA Pazarlama Direktörü oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Şule Alp, BESA Pazarlama Direktörü oldu

Şule Alp, BESA Pazarlama Direktörü görevine getirildi.

Şule Alp, BESA Pazarlama Direktörü görevine getirildi.

BESA Grup'un satış ve pazarlama koordinatörlüğünü yapan Şule Alp Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Pazarlama Direktörü görevine getirildi. 15 yıldır A Plus projelerin satış departmanlarında yer alan Şule Alp, özellikle Bodrum'da gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tanınıyordu.

Yeni görevinde de başarılı çalışmalar imza atmayı hedefleyen Şule Alp, "Bu göreve layık gördükleri için başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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