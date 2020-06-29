Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
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Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti

Bireysel silahlanma konusunda ciddi tartışmaların yaşandığı ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor. St. Louis'de ise göstericilerin bir evin önünden geçtiği sırada, avukat karı koca, protestocuları ellerindeki uzun namlulu tüfek ve silahla tehdit etti.

Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
29.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:59

ABD'de George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını kaybetmesinden sonra meydana gelen protestolar devam ediyor. Uzun yıllardır ırkçılığın pençesinden kurtulamayan ABD'de, ırkçılık karşıtı ve ırkçılar karşı karşıya geliyor. 28 Haziran günü ABD'nin Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde protesto düzenleyen ırkçılık karşıtı bir grup, avukat olan bir çiftin evinin önünden geçerken dehşeti yaşadılar.

Suların durulmadığı ABD'de bir çift protestoculara otomatik silah çekti

TEHDİTLER SAVURDULAR

Protestoculara silah doğrultan çiftin Twitter'da yayınlanan videosu kısa sürede tepkileri de çekti. Silah doğrultan çiftin isimlerinin Mark McCloskey ve Patricia McCloskey olduğu öğrenildi. Mark McCloskey'in elindeki otomatik silahı göstericilere doğrultması korkulu anlar yaşatırken, Patricia McCloskey ise elindeki silahla tehditler savurdu.

Suların durulmadığı ABD'de bir çift protestoculara otomatik silah çekti

ATEŞ ETME

Silah doğrultulan göstericilerden birinin taktığı çantada ise "ateş etme" yazısı ise dikkat çekiciydi.

Suların durulmadığı ABD'de bir çift protestoculara otomatik silah çekti

BİREYSEL SİLAHLANMA YÜKSEK

ABD'de bireysel silahlama konusu uzun yıllardır tartışmalara neden oluyor.

Suların durulmadığı ABD'de bir çift protestoculara otomatik silah çekti

2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ABD'lilerin yüzde 40'ı ya silahlarının olduğunu ya da silah olan bir evde yaşadıklarını söylüyorlar ve ülkede cinayet ya da kasıtsız adam öldürme oranları gelişmiş ülkeler arasında en yükseği olarak yer alıyor.

Manşet

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