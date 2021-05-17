Suların çekildiği Beyşehir Gölü'nde besiciler hayvanların su ihtiyacını kuyulardan karşılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suların çekildiği Beyşehir Gölü'nde besiciler hayvanların su ihtiyacını kuyulardan karşılıyor

Suların çekildiği Beyşehir Gölü'nde besiciler hayvanların su ihtiyacını kuyulardan karşılıyor
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'da, Beyşehir Gölü kıyılarında suların kuraklık nedeniyle çekilmesi besicileri zor durumda bıraktı.

Konya'da, Beyşehir Gölü kıyılarında suların kuraklık nedeniyle çekilmesi besicileri zor durumda bıraktı. Besiciler küçükbaş hayvanlarının su ihtiyacını, kuyulardan bakraçlarla taşıyarak gidermeye çalışıyor.

Kış ve bahar mevsimlerinde yeterli yağış alamayan Beyşehir Gölü'nde, su seviyesi yaz mevsimi gelmeden düşmeye başladı.

Beyşehir Gölü kıyılarındaki ağıllarda küçükbaş hayvan besleyen besiciler de suların çekilmesi nedeniyle zor günler yaşıyor.

Küçükbaş hayvanlar, bugüne kadar kıyılarda göl sularından istifade ederken, suların sazlıklara doğru çekilmesi nedeniyle artık göl suyundan faydalanılamıyor.

Besiciler de küçükbaş hayvanlarının susuzluğunu kuyulardan bakraçlarla su çıkararak gidermeye çalışıyor.

Göl kıyısındaki ağılında 200'e yakın küçükbaş hayvan yetiştiren Osman Baysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bulunan 4 metre derinliğindeki kuyudan bakraçlarla su çıkarmaya başladıklarını söyledi.

Hayvanları her gün sulamak zorunda olduklarını anlatan Baysal, "15-20 gündür bu su kuyusundan hayvanlarımızı suluyoruz. Göl, 20 gündür çok hızlı çekildi. Daha önce hayvanlarımız göl sularıyla sulanıyordu. Şimdi 4 metre derinliğindeki kuyudan su çıkararak hayvanlarımızı suluyoruz. Kovalarla çıkardığımız suyu leğen ve seyyar yalaklara dolduruyoruz, hayvanlarımız da su ihtiyacını bu şekilde gideriyor. Duruma göre kuyudan defalarca su çıkarıyorum ama daha sonraki günlerde bu miktar daha da artacak gibi görünüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ve 3 yaşındaki kızı öldü; 2 yaralı (2)
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ve 3 yaşındaki kızı öldü; 2 yaralı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Abdullah Gül Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suların çekildiği Beyşehir Gölü'nde besiciler hayvanların su ihtiyacını kuyulardan karşılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 14:34:52. #1.15#

title