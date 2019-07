Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da suları kesik olduklarını öne süren ve aralarında kadın ile çocukların bulunduğu bir grup vatandaş, şehirler arası karayolunda ateş yakıp yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri vatandaşları uyararak yolu trafiğe açarken, Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya, bir aydır suların kesik olduğunu fakat son dört gündür sık sık gittiğini belirterek, 'DİSKİ yetkilileriyle yaptığım görüşmede çözüm bulunacağını bana ifade ettiler ama yapılan protestoya engel olmadım" dedi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çelik Evler Mahallesi'nde suları akmayan bir grup vatandaş, Diyarbakır-Elazığ kara yolunda lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu vatandaşlar, yolun dört şeridini de ateş yakarak kapatırken, ellerinde bulunan su kovalarıyla da 'Suyumuzu isteriz' sloganlarını attılar.

Bir saat süren protestoda kadın ve çocuklar karayolu üzerinde ellerinde su kovaları ile otururken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, toplanan kalabalığı uyararak yolu trafiğe açtı. Protestonun kanunsuz olduğunu belirten jandarma ekipleri grubu ikna ederek evlerine gönderirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yakılan ateşe su sıkarak söndürdü.

"4 gündür bir damla su akmıyor"

Yapılan izinsiz protestoya ilişkin jandarma inceleme başlatırken, Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya, yaklaşık bir aydır sularının yetersiz aktığını belirterek 4 gündür bir damla suyun akmadığını öne sürdü.

"Vanalar açık ama buraya su yetmiyor"

Her yıl havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte burada oturan vatandaşların su sıkıntısı çektiğini belirten Kaya şunları söyledi;

"Biz her yıl havaların ısınmasıyla birlikte su sıkıntısı çekiyoruz.Mahallemizin aşağısında bulunan köylerde içme suyunu tarlada kullandıkları için bizler burada su yetersizliği çekiyoruz. Her yılda böyle oluyor. Bir aya yakındır sular akmıyor, son 4 gündür bir damla su akmıyor Çelik Evler Mahallesine.4 gündür DİSKİ yetkilileri ile yaptığım görüşmede vanaların açık olduğunu bana illettiler, gerçekten de vanalar açık ama buraya su yetmiyor demek ki. Vatandaşlara anlatıyoruz ama vatandaşlar anlamıyor. Bugün ben burada değildim ve vatandaşlar bana geldiler dediler 'biz yol kapatıyoruz', bende kendilerine bu çözüm değildir diye ilettim.Bunun üzerine ben jandarma karakolunu arayarak önlem alınması için bilgi verdim. Ben buraya geldiğimde vatandaşların yol kapattığını gördüm"

"İçme suyu tarla ve bahçede israf ediliyor"

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı yetkilileri, söz konusu bölgede su vanalarının açık olduğunu, fakat Mahalle içerisinde içme suyunu tarla ve bahçe sulamada kullandıkları için sıkıntısı yaşadıklarını belirttiler. Suyun tarla ve bahçede kullanılmaması uyarısını yapan DİSKİ yetkileri, Çelik Evler'de oturan vatandaşların suyu israf etmedikleri taktirde hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarının altını çizdiler.

