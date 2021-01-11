Suları çekilen May Barajı, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor
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Suları çekilen May Barajı, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor

11.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:43

Konya'nın Akören ilçesinde su seviyesi büyük oranda düşen May Barajı, yöredeki kuraklığın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Konya'nın Akören ilçesinde su seviyesi büyük oranda düşen May Barajı, yöredeki kuraklığın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Akören ilçe sınırlarında May Çayı üzerinde sulama ve taşkın önleme amacı 1960 yılında inşa edilen baraj, su kotunda 8 kilometrekare göl alanıyla bölgede önemli göletlerin başında geliyor.

Dağlardan gelen yağmur ve kar sularıyla beslenen baraj, aynı zamanda çeşitli balık ve kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Barajın göl alanı, bu yıl yağış azlığı ve kuraklığın etkisiyle adeta bir futbol sahasına kadar geriledi. Su seviyesinin düşmesiyle göletteki balıkların telef olması, kuraklığın acı boyutunu gözler önüne seriyor.

Baraj göletine komşu Ahmediye Mahallesi'nin muhtarı Hayrettin Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklığın boyutunun barajda ortaya çıktığını söyledi.

Geçen yılın ocak ayında gölün suyla dolu olduğuna dikkati çeken Altun, şöyle konuştu:

"Yağışların azlığından iyice kuruma noktasına geldi. Bir futbol sahası kadar su kaldı. Balıklar da oksijensiz kalınca telef olmaya başladı. Suyun kenarında çok sayıda ölü balık görülüyor. İnşallah yağışlar gelir de bu korkutan manzarayı unuturuz. Geçen yıl ocak ayında göl alanının yüzde 80'ine yakını suyla doluydu. İklim değişikliği mi, küresel ısınma mı bilemiyorum ama ilk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Yağmur ve kar sularıyla dolan bir baraj gölü. Bu yıl da yağış düşmeyince kuruma noktasına geldi. Bu halini bu zamana kadar görmek mümkün değildi. Yazın bile belli oranda su olurdu."

"Kuraklık dediğimiz manzara budur"

Bölge sakinlerinden 56 yaşındaki Eyüp Aydoğdu da kış aylarında gölün kurak halini görmediğini belirterek, "Bu aylarda dolu olurdu. Yazın kurak gittiğinde ancak çekilirdi ama bu mevsimde dolu olurdu. Kuraklık dediğimiz manzara budur. Bitecek seviyeye gelmezdi." diye konuştu.

Suları çekilen May Barajı, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor
Suları çekilen May Barajı, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor
Suları çekilen May Barajı, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor
Suları çekilen May Barajı, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor
Suları çekilen May Barajı, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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