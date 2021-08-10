Sulardan Kurtarılan Boudu Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sulardan Kurtarılan Boudu Filmi

Sulardan Kurtarılan Boudu Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Sulardan Kurtarılan Boudu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sulardan Kurtarılan Boudu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Parisli evsiz bir adam olan Boudu, intihara meyilli bir şekilde Seine Nehri'ne atlar ve zengin kitapçı Bay Lestingois tarafından kurtarılır. Ardından, Lestingois hanesini temellerinden sarsacağını bilmeden Boudu'yu almaya karar verir. Ancak Boudu piyangoyu kazandığında olaylar farklı bir hal alır.

Yönetmen: Jean Renoir

Senaryo: René Fauchois, Jean Renoir, Albert Valentin

Oyuncular: Michel Simon, Marcelle Hainia, Sévérine Lerczinska, Jean Gehret, Max Dalban, Jean Dasté, Charles Granval, Geneviève Cadix, Jacques Becker, Georges D'Arnoux, Régine Lutèce, Jane Pierson

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Boudu sauvé des eaux

Yapımcı Firma: Les Productions Michel Simon

Yapım Yılı: 1932

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 18.08.2021

Sulardan Kurtarılan Boudu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Haluk Levent Berdan Mardini Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sulardan Kurtarılan Boudu Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:28:24. #1.16#

title