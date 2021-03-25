Sular ne zaman gelir? İSKİ İstanbul su kesintisi: 25 Mart 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Sular ne zaman gelir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Mart 2021 Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Mart Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Mart Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...
SULAR NE ZAMAN GELİR? 25 MART PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Terazidere Mah,Vatan Mah,Yenidoğan Mah,Altıntepsi Mah,Muratpaşa Mah,Orta Mah
|Arıza Sebebi
|:
|600 Mm ÇaplıAna İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Münzevi -Terazidere 600 Mm ÇaplıAna İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.03.2021 07:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:[Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.03.2021 08:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:[Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yalıköy Mah,Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|24.03.2021 23:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:[Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah
|Arıza Sebebi
|:
|600 Mm ÇaplıAna İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Münzevi -Terazidere 600 Mm ÇaplıAna İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.03.2021 07:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:[Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Nesih Özmen Mah,Sanayi Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah
|Arıza Sebebi
|:
|600 Mm ÇaplıAna İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Münzevi -Terazidere 600 Mm ÇaplıAna İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.03.2021 07:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:[Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Sultan Mehmet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|25.03.2021 09:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:[Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.03.2021 07:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:[Link]
Seçili ilçeye ait arıza - kesinti bilgisi bulunmamaktadır.