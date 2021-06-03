Sular ne zaman gelecek Ümraniye? 3 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
3 Haziran Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 3 Haziran 2021 İSKİ su kesintileri! Sular ne zaman gelecek Ümraniye?
Sular ne zaman gelecek Ümraniye? İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 3 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
SULAR NE ZAMAN GELECEK ÜMRANİYE?
Ümraniye'ye dair belirtilen açıklama:
Seçili ilçeye ait arıza - kesinti bilgisi bulunmamaktadır.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.06.2021 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.06.2021 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.06.2021 11:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.06.2021 11:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Büyükdere Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.06.2021 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.06.2021 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Gülbahar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.06.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.