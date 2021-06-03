Sular ne zaman gelecek Ümraniye? 3 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Sular ne zaman gelecek Ümraniye? 3 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

Sular ne zaman gelecek Ümraniye? 3 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
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3 Haziran Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 3 Haziran 2021 İSKİ su kesintileri! Sular ne zaman gelecek Ümraniye?

Sular ne zaman gelecek Ümraniye? İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 3 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK ÜMRANİYE?

Ümraniye'ye dair belirtilen açıklama:

Seçili ilçeye ait arıza - kesinti bilgisi bulunmamaktadır.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak.

Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2021 11:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2021 11:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2021 11:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2021 11:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Büyükdere Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2021 10:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2021 11:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Gülbahar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2021 10:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek Ümraniye? 3 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! - Haberler
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