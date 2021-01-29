Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 29 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 29 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

29.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:06
Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 29 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ocak Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ocak Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Ocak Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...

29 OCAK CUMA GÜNÜ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.01.2021 09:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.01.2021 09:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SU KESİNTİLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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