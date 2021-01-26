Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 26 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 26 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

26.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:25
Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 26 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ocak Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ocak Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ocak Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

26 OCAK SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.01.2021 10:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Yıldıztepe Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.01.2021 09:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Üçevler Mah,Akevler Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.01.2021 09:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Yahya Kemal Mah,Çağlayan Mah,Seyrantepe Mah,Hamidiye Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 26.01.2021 10:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.01.2021 09:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah,Ferah Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.01.2021 10:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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