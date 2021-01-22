Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 22 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Ocak Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Ocak Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Ocak Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...
22 OCAK İSKİ SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Akat Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.01.2021 08:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Silahtarağa Mah,Eyüp Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.01.2021 08:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.