Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 21 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Ocak Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...
21 OCAK İSKİ ARIZA KESİNTİ
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 21.01.2021 05:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Feneryolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.01.2021 08:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah,İnceğiz Mah,Subaşı Mah,Kabakça Mah,Oklalı Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 20.01.2021 15:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah,Halaskargazi Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.01.2021 08:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.