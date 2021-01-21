Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 21 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 21 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

21.01.2021 09:32 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:35
Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 21 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Ocak Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...

21 OCAK İSKİ ARIZA KESİNTİ

Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 21.01.2021 05:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Feneryolu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.01.2021 08:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah,İnceğiz Mah,Subaşı Mah,Kabakça Mah,Oklalı Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 20.01.2021 15:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah,Halaskargazi Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.01.2021 08:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ KESİNTİLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Şener Cemre Kemer Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 21 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 09:35:28. #1.15#
title