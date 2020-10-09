Sular ne zaman gelecek? 9 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Sular ne zman gelecek? 9 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 9 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2020 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah], Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tepeüstü Mah, Şerifali Mah, Mehmet Akif Mah, Altınşehir Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2020 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Madenler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2020 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Salacak Mah,Aziz Mahmud Hüdayi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.