Sular ne zaman gelecek? 9 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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Sular ne zaman gelecek? 9 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

09.10.2020 10:10 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:22
Sular ne zaman gelecek? 9 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Sular ne zman gelecek? 9 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 9 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.10.2020 09:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah], Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Tepeüstü Mah, Şerifali Mah, Mehmet Akif Mah, Altınşehir Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.10.2020 09:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Madenler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.10.2020 09:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Salacak Mah,Aziz Mahmud Hüdayi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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