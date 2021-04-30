Sular ne zaman gelecek? 30 Nisan Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Çırçır, Ataşehir su kesintileri!
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Sular ne zaman gelecek? 30 Nisan Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Çırçır, Ataşehir su kesintileri!

Sular ne zaman gelecek? 30 Nisan Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Çırçır, Ataşehir su kesintileri!
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30 Nisan Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ataşehir, Çırçır'da sular ne zaman gelecek?

30 Nisan Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ataşehir, Çırçır'da sular ne zaman gelecek?

30 NİSAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Fetih Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.04.2021 10:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Atatürk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.04.2021 10:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.04.2021 09:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.04.2021 09:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Göktürk Merkez Mah,Göktürk

Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Hasdal Hastane İnşaat Alanında Toprak Kayması Sebebi İle İş Güvenliği Kapsamında Kağıthane-Havalimanı Hattına Çalışan Motor Durdurulmuştur.

Başlama Tarihi : 30.04.2021 07:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.04.2021 09:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.04.2021 08:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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