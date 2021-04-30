Sular ne zaman gelecek? 30 Nisan Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Çırçır, Ataşehir su kesintileri!

30 Nisan Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ataşehir, Çırçır'da sular ne zaman gelecek?