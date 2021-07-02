Sular ne zaman gelecek? 2 Temmuz Cuma İstanbul'da sular saat kaçta gelir? Güngören'de, Bağcılar'da, Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek?
Bugün yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 2 Temmuz Cuma sular ne zaman gelecek? merak etti. İSKİ'nin sitesine göre bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki, Güngören'de sular ne zaman gelir? Bağcılar'da sular ne zaman gelir? Kadıköy'de sular ne zaman gelir? Çekmeköy'de sular ne zaman gelir? İstanbul'da sular saat kaçta kesilecek? Sular saat kaçta kesildi? İşte detaylar...
2 Temmuz Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintileri tarihleri ve saat aralıkları. İlçelerde sular saat kaçta gelir? Güngören, Kadıköy, Bağcılar, Çekmeköy, Bahçelievler, Sultangazi sular saat kaçta gelecek? Bugün 2 Temmuz Cuma sular gelir mi? Sular saat kaçta kesildi? İstanbul'da sular saat kaçta kesilecek? Su kesintisi saat kaçta kesilecek?
2 TEMMUZ İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? SAAT KAÇTA GELECEK?
İSKİ'nin verilerine göre bugün Bahçelievler, Bağcılar, Kadıköy, Sultangazi ve Çekmeköy ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saat aralıkları. Sular hangi saatte geri gelecek onları paylaşalım.
Bahçelievler su kesintisi! Bahçelievler'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2021 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bağcılar su kesintisi! Bağcılar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2021 09:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kadıköy su kesintisi! Kadıköy'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2021 09:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultangazi su kesintisi! Sultangazi'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Habipler Mah,Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2021 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çekmeköy su kesintisi! Çekmeköy'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Çekmeköy-Çavuşbaşı 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 21:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kaynak : İSKİ