Sular ne zaman gelecek? 2 Mart Çarşamba Ataşehir, Bağcılar, Güngören, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Tuzla'da sular ne zaman gelecek?
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Bugün yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 2 Mart Çarşamba sular ne zaman gelecek? merak etti. İSKİ'nin sitesine göre bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki, Güngören'de sular ne zaman gelir? Bağcılar'da sular ne zaman gelir? Tuzla'da sular ne zaman gelir? Ataşehir'de sular ne zaman gelir? İstanbul'da sular saat kaçta kesilecek? Sular saat kaçta kesildi? İşte detaylar...
2 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintileri tarihleri ve saat aralıkları. İlçelerde sular saat kaçta gelir? Sular ne zaman gelecek? 2 Mart Çarşamba Ataşehir, Bağcılar, Güngören, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Tuzla'da sular ne zaman gelecek? Sular saat kaçta kesildi? İstanbul'da sular saat kaçta kesilecek? Su kesintisi saat kaçta kesilecek?
2 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? SAAT KAÇTA GELECEK?
İski'nin verilerine göre bugün Ataşehir, Bağcılar, Güngören, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Tuzla ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saat aralıkları. Sular hangi saatte geri gelecek onları paylaşalım.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Yeni Çamlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İnönü Mah,Yenişehir Mah,Ferhatpaşa Mah,Atatürk Mah,Mevlana Mah,Kayışdağı Mah
Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.03.2022 16:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.03.2022 14:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.03.2022 16:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Kaynarca Mah,Güzelyalı Mah,Yeşilbağlar Mah,Yeni Mah,Sapan Bağları Mah,Batı Mah,Bahçelievler Mah,Ahmet Yesevi Mah,Fatih Mah,Esenyalı Mah,Doğu Mah
Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah
Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.