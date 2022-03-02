2 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintileri tarihleri ve saat aralıkları. İlçelerde sular saat kaçta gelir? Sular ne zaman gelecek? 2 Mart Çarşamba Ataşehir, Bağcılar, Güngören, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Tuzla'da sular ne zaman gelecek? Sular saat kaçta kesildi? İstanbul'da sular saat kaçta kesilecek? Su kesintisi saat kaçta kesilecek?

2 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? SAAT KAÇTA GELECEK?

İski'nin verilerine göre bugün Ataşehir, Bağcılar, Güngören, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Tuzla ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saat aralıkları. Sular hangi saatte geri gelecek onları paylaşalım.

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Yeni Çamlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İnönü Mah,Yenişehir Mah,Ferhatpaşa Mah,Atatürk Mah,Mevlana Mah,Kayışdağı Mah

Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.03.2022 16:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.03.2022 14:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Hamidiye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.03.2022 16:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah

Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Kaynarca Mah,Güzelyalı Mah,Yeşilbağlar Mah,Yeni Mah,Sapan Bağları Mah,Batı Mah,Bahçelievler Mah,Ahmet Yesevi Mah,Fatih Mah,Esenyalı Mah,Doğu Mah

Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah

Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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