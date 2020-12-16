Sular ne zaman gelecek? 16 Aralık su kesintisi yaşanacak ilçeler!

Çalışmalar nedeniyle İstanbul'un çeşitli yerlerinde su kesintileri yaşanmaktadır. Sular ne zaman gelecek? 16 Aralık su kesintisi yaşanacak ilçeler!

16 Aralık tarihinde İstanbul'da hangi bölgelerde sular kesik. Sular ne zaman gelecek? 16 Aralık su kesintisi yaşanacak ilçeler!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İki gündür özellikle Bağcılar bölgesi'nde yaşanan çalışmalar nedeniyle sular kesik. İski verilerine göre suların geliş saatleri aşağıda belirtildi.

16 ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah,Yavuzselim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kemalpaşa Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bağcılar Fevzi Çakmak 400 Mm İsale Hattında Arıza Gıderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 15.12.2020 18:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.12.2020 05:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.