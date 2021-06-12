Sular çekilince mezarlık ortaya çıktı, yakınları mezar başında dua etti
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Sular çekilince mezarlık ortaya çıktı, yakınları mezar başında dua etti

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | 3. Sayfa

Sular çekilince mezarlık ortaya çıktı, yakınları mezar başında dua etti Kahramanmaraş'ta baraj sularının çekilmesiyle yaklaşık 300 yıllık yerleşim yerine ait mezarlık alanı gün yüzüne çıktı Köylüler, su altından gün yüzüne çıkan mezarlığı ziyaret ederek yakınları için Kur'an okuyup dua...

Sular çekilince mezarlık ortaya çıktı, yakınları mezar başında dua etti

Kahramanmaraş'ta baraj sularının çekilmesiyle yaklaşık 300 yıllık yerleşim yerine ait mezarlık alanı gün yüzüne çıktı

Köylüler, su altından gün yüzüne çıkan mezarlığı ziyaret ederek yakınları için Kur'an okuyup dua etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta baraj sularının çekilmesiyle yaklaşık 300 yıllık yerleşim yerine ait köy mezarlık alanı ortaya çıktı.

İlginç olay, Onikişubat İlçesi İsmailli Mahallesi Sır Barajı'nda yaşandı. 1989 yılında Sır Barajı altında kalan İsmailli Köyü ve civar köylerin mezarlık alanı suların çekilmesiyle 32 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı. Barajda sular 70 metre çekilince, daha önce su altında kalan evler ve tarihi mezarlık tüm çıplaklığı ile meydana çıkınca, görenleri şaşırttı. Mezar taşlarının yazıları suyun etkisiyle aşınırken, yaşanan kuraklık ve ortaya çıkan mezarlık alanı havadan da görüntülendi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise, ortaya çıkan mezarlık alanı ziyaret ederek yakınları için Kur'an okuyup dua ederken, duygulandıklarını ve su altında yüzlerce mezarın olduğunu ifade ettiler.

Babasının mezarı başında dua eden Harun Koska, "Burası üç köye ait bir mezarlıktı. Bütün dedelerimiz ninelerimiz ve amcalarımız burada yatıyor. Benim başında bulunduğum yer ise dedemin mezarı. Duamızı yaptık inşallah yerini bulur. Sular altındayken de aynen gelip toplu birlik duamızı ediyorduk" dedi.

Bölgenin çevredeki üç köyün mezarlık alanının olduğunu söyleyen Bayram Koska, "Burası önceden İsmailli, Orhangazi ve Sarı Ahmetli köylerinin mezarlık alanıydı. Burada büyüklerimiz yatıyor. Bugün de buraya geldik suların çekilmesi sonrası mezarları ziyaret ederek dualarımızı ilettik" dedi.

Köy sakinlerinden Adem Koska ise, "Mezarlık her yıl çıkmıyor bizler takip ediyoruz. Mezarlığın ortaya çıktığı zaman duamızı yapıyoruz tabi insan hüzünleniyor. Halen suyun altında mezarlığın devamı ve 30 hane bulunuyor" dedi.

Sular çekilince mezarlık ortaya çıktı, yakınları mezar başında dua etti
Sular çekilince mezarlık ortaya çıktı, yakınları mezar başında dua etti
Sular çekilince mezarlık ortaya çıktı, yakınları mezar başında dua etti
Sular çekilince mezarlık ortaya çıktı, yakınları mezar başında dua etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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