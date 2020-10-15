Sular çekilince arazi beyaza büründü
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Sular çekilince arazi beyaza büründü

15.10.2020 10:51 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:56

Sular çekilince arazi beyaza büründü Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlkbahar'da sular altında kalan arazide suların çekilmesiyle zeminde tuz tabakası oluştu, beyaza bürünen arazi ilginç görüntü oluşturdu Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlkbahar'da sular altında kalan arazide suların çekilmesiyle zeminde...

Sular çekilince arazi beyaza büründü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlkbahar'da sular altında kalan arazide suların çekilmesiyle zeminde tuz tabakası oluştu, beyaza bürünen arazi ilginç görüntü oluşturdu

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlkbahar'da sular altında kalan arazide suların çekilmesiyle zeminde tuz tabakası oluştu, beyaza bürünen arazi ilginç görüntü oluşturdu.

Ulaş ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan arazi, kış aylarının yağışlı geçmesiyle İlkbahar'da sulan altında kaldı. Yaz aylarının kurak ve yağışsız geçmesi suların çekilmesine neden oldu. Suların çekilmesinin ardından arazi beyaz tuz tabakası ile kaplandı. Kilometrelerce uzaklıktan fark edilebilen arazi, görünümüyle dikkat çekti.

"Mükemmel bir görüntüsü var"

İlçede yaşayan Basri Kılıç, arazide görülmeye değer bir manzaranın ortaya çıktığını belirterek, " Ulaş ilçesinde yaşıyorum, burada İlkbahar'da yağıştan dolayı sulak alan oluştu. Yağışlar kesilince de böyle bir görüntü ortaya çıktı. Çok güzel, tuz gölünü anımsatan bir görüntü var. Gelip bazen geziyorum. Zemin bembeyaz, şuanda bataklık bir yer yok. Burası zaten bir çayırlıktı. Sular çekilince böyle güzel bir görüntü oluşturdu. Mükemmel bir görüntüsü var" dedi.

Sular çekilince arazi beyaza büründü
Sular çekilince arazi beyaza büründü
Sular çekilince arazi beyaza büründü
Sular çekilince arazi beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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