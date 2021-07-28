Sular çekildi, minare ortaya çıktı
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Sular çekildi, minare ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Güncel

Sular çekildi, minare ortaya çıktı -Baraj sularının ortasında beliren minare güzel görüntüler ortaya çıkardı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle beraber su altında kalan eski Mollahacı Köyünün bir kısmı gün yüzüne çıktı.

Sular çekildi, minare ortaya çıktı

-Baraj sularının ortasında beliren minare güzel görüntüler ortaya çıkardı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle beraber su altında kalan eski Mollahacı Köyünün bir kısmı gün yüzüne çıktı.

Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı'nın yapılmasıyla beraber Mollahacı Köyü su altında kaldı. Kuraklığında etkisiyle barajdaki su seviyesi 30 metre çekilince, su altında kalan köyün bir kısmı gün yüzüne çıktı. Barajın ortasında beliren cami minaresi de, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Mollahacı Mahalle Muhtarı Mustafa Gerçek, "Maalesef son yıllardaki kuraklıktan dolayı barajımızın su seviyesinde sürekli bir düşüş var. Şu anda tahminen 30 metreye yakın bir düşüşümüz mevcut. Köyümüzün geçmişi yaklaşık 1700'lü yıllara dayanıyor. 2000 yılından itibaren resmi olarak işlemler tamamlandı. Yeni köyümüzde de o zaman İl Özel İdare tarafından parselleme işlemleri tamamlandı. 2000'li yıllarda bizim yeni köyümüze yerleşmemiz ile birlikte Yamula Barajı da sularını tutmaya başladı. Baraja bakınca eski okulumuzu ve yerleşim alanlarımızda çıkan yerlerimizi görünce eskiden burada yaşayan insanlarımız gözümüzün önüne geliyor. Bu durumda haliyle bir duygu yüklemesi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Vahşi sulamadan vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Gerçek, "Sadece bizim köyümüzde değil, Türkiye'nin her yerinde olan vahşi sulamadan artık kaçınmalıyız. Mümkünse damlama sulama yaparak, sularımızı israf etmeyelim. Çünkü ülkemiz çok su zengini bir ülke değil. Bundan dolayı da sürekli tasarruflu hareket etmeliyiz. Ben mahalle sakinlerimizin çoğu zaman tasarruflu davrandığını görmekteyim. Biz sürekli damlama sistemi ile sulama yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Sular çekildi, minare ortaya çıktı
Sular çekildi, minare ortaya çıktı
Sular çekildi, minare ortaya çıktı
Sular çekildi, minare ortaya çıktı
Sular çekildi, minare ortaya çıktı
Sular çekildi, minare ortaya çıktı
Sular çekildi, minare ortaya çıktı
Sular çekildi, minare ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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