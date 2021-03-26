Sular altında kalan Yüksekova, havadan görüntülendi

HAKKARİ Yüksekova'da 2 gün boyunca etkili olan yağmur, eriyen kar suları ve Nehil Çayı'nın taşması nedeniyle ilçenin sular altında kalan mahalleleri, dronla havadan görüntülendi.

HAKKARİ Yüksekova'da 2 gün boyunca etkili olan yağmur, eriyen kar suları ve Nehil Çayı'nın taşması nedeniyle ilçenin sular altında kalan mahalleleri, dronla havadan görüntülendi.

Hakkari merkez ile Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 2 gün boyunca etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış, eriyen kar suları ve Nehil Çayı'nın taşması nedeniyle 20 köyde mahalleler, sular altında kaldı. Yüksekova'daki sel, dronla havadan görüntülendi. Belediye ekipleri, sel suları altında kalan mahallelerde çalışma başlattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ise taşan derelerin yerleşim ve tarım alanlarına zarar vermemesi için çalışma yürüttü. Meteoroloji yetkilileri, ilçede yağışların aralıklarla süreceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı