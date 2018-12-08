Sular Altında Kalan Tarım Alanlarında Hasat

Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçiler, yağışların ardından sular altında kalan ürünlerini kurtarmak için hasada erken başladı.

Kentte günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar nedeniyle Tarsus ilçesinde seracılığın yoğun olarak yapıldığı Bahşiş, Kulak, Yeşiltepe, Aliağa ve Köselerli mahallerindeki bazı tarım alanları sular altında kaldı.

Çiftçiler, çamura aldırmadan lahana, ıspanak, patlıcan, kabak ve biber gibi ürünlerden hasar görmemiş olanlarını topladı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seracılığın fazla olduğu bölgenin, Türkiye'deki sebze üretime büyük katkısı bulunduğunu söyledi.

Bölgede 50 bin dönümlük arazide sebze ekili olduğunu dile getiren Ergezer, "Yağışlar nedeniyle şu anda 5-6 bin dönümün üzerinde zarar olduğunu görüyoruz. Yağışlar yetişmiş sebze arazilerimizi vurdu. Bu seralar ilkel seralar. Bazıları sigortalı, bazıları sigortasız. Tarım sigortasının mutlaka yapılması gerekiyor." dedi.

Sular altında kalan arazilerde en çok patlıcan, kabak ve biber ürünlerinin zarara uğradığına dikkati çeken Ergezer, çiftçilerin ürünlerine kurtarmak için hasada erken başlamak zorunda kaldığını dile getirdi.

Ergezer, çiftçilerin zorlu arazi koşullarında mücadele verdiğini belirterek, "Şimdi ürünlerin ne kadar kaliteli veya kalitesiz olduğunu göremiyoruz. Ama bunun mutlaka piyasaya yansıması olacaktır. Zararlarımızın karşılanmasını bekliyoruz. Tekrar dikim yaptığımızda çok büyük bir maliyetle karşılaşacağız. Bu maliyetin de tüketiciye yansıyacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

-"Arazimin tamamı sular altında"

Çiftçilerden Hüseyin Karabıyık da bir süre önce kabak hasadına başladıkları, iki gün süren yağışlar nedeniyle alanın sular altında kalması sonucu beklemeye geçtiklerini ifade etti.

Sular nedeniyle seralara ulaşamadıklarını belirten Karabıyık, "Seralarda yaklaşık bir metre su var. 20 dönüme kurulu arazim var. Tamamı sular altında şu anda. Yaklaşık 100 bin lira zararımız mevcut. Bunlar tekrar sökülecek, ekilecek ve yeniden fidesi dikilecek. Suların çekilmesini bekliyoruz. Geçen yılda aynı sorunu yaşadık. En 20-25 gün beklemek zorunda kalıyoruz. Yaklaşık 1 ay ekim yapamayacağız." diye konuştu.

İbrahim Esin de bölgedeki kabak, biber ve patlıcan ekili olan seraların büyük zarara uğradığını aktardı.

Ürünlerini kurtarmaya çalıştığını söyleyen Esin, çamur içinde hasat yaparken zorlandıklarını kaydetti.