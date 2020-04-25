Sular altında kalan Malazgirt Ovası'ndaki ekili tarım arazileri zarar gördü Muş'un Malazgirt ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle nehirlerin taşması sonucu 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle nehirlerin taşması sonucu 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı.

İlçe genelinde bir haftadır aralıklarla yağan yağmur, Badışan ve Murat nehirlerinin taşmasına neden oldu.

Sular altında kalan Malazgirt Ovası'ndaki 50 bin dekarlık tarım arazisi zarar gördü.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, nehirlerin taşmasıyla 50 bin dekarlık ekili arazinin zarar gördüğü söyledi.

Aralıksız yağan yağmurun çiftçileri mağdur ettiğini ifade eden Kılıç, "Suların çekilmesini bekliyoruz. Yağmur durmadan yağmaya devam ediyor. Ürünlerimizin yüzde doksanı sular altında kaldı. İki nehrimizden yükselen sular nedeniyle zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz." dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Kılıç, "Konu ile ilgili kendisine bilgi verdik. Yağmur durduktan sonra biz de sahaya ineceğiz zararları tek tek tespit edeceğiz. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA