Sular altında kalan Ardahan Ovası drone ile görüntülendi
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Sular altında kalan Ardahan Ovası drone ile görüntülendi

Sular altında kalan Ardahan Ovası drone ile görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yağışların ardından Kura Nehri yeniden taştı, ova sular altında kaldı.

Yağışların ardından Kura Nehri yeniden taştı, ova sular altında kaldı. Göle dönen ova drone ile görüntülendi.

Her yıl Mart ve Nisan aylarında eriyen kar suları Kura Nehri'nde eşsiz bir manzara oluşturuyor. Ardahan Ovası tamamen suyla kaplanırken çayırlar da sular altında kalıyor. Hem eşsiz bir manzara oluşurken, hem de çayırların verimi de artıyor. Kuvvetli sağanak yağış ile birlikte Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'a girerek, Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin taşması sonucu etrafındaki meralar sular altında kalırken göle dönen ova drone ile görüntülendi.

Her yıl oluşan bu tabloyu kaçırmak istemeyen Ardahanlılar, Kura Nehri kıyısında gezerek bu anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kura Nehri'ni gezmeye gelen Emrah Polat, "Bugün 24 Nisan ve Kura Nehri ikinci kez taştı. Her yıl Nisan ayında dağlardaki karların erimesiyle birlikte Kura Nehri'nin yatağından taşarak Ardahan ovasını sular altında bırakır. Şu anda hayvanların otlak alanları sular atlında. Bu güzel görüntüleri herkesin görmesi gerektiğini tavsiye ederim." Dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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