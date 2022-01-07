Sular altında kalacak olan ilçede sadece evler değil toprak da tahliye ediliyor

YUSUFELİ, ARTVİN (İHA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanına nebati toprak taşıması devam ediyor.

Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin'deki Yusufeli Barajında son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işlemiyle birlikte sular altında kalacak olan ilçe merkezinin ve 7 adet köyde çalışmalarda sona gelindi.

Yeni yerleşim yerlerinin altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "6 adet ekskavatör, 2 adet dozer ve 11 adet kamyonla yapılan çalışma ile Yusufeli Baraj gölü altında kalacak olan tarım arazilerinden alınan nebati toprak Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde depolanmaktadır. Depolanan bu nebati toprak yeni yerleşim yerindeki yeşil sahalar ve özellikle tarım alanı olarak tahsis edilen alanlarda, sera yapımı gibi tarımsal desteklemelere ilişkin çalışmalarda kullanılacaktır" dedi. - ARTVİN