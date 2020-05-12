Sulamanın geç yapılması çiftçiyi mağdur etti
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Sulamanın geç yapılması çiftçiyi mağdur etti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde buluna Boztepe Recai Kutan Barajının kapalı sulama sistemi Ocak ayında yaşanan Sivrice depremi nedeniyle zarar gördü.

Sulamanın geç yapılması çiftçiyi mağdur etti
12.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:56

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde buluna Boztepe Recai Kutan Barajının kapalı sulama sistemi Ocak ayında yaşanan Sivrice depremi nedeniyle zarar gördü. Bölgedeki üreticiler, boruların zamanında onarılmadığını ileri sürerek mağdur olduklarını söylediler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, Boztepe Recai Kutan Barajı Kapalı Sulama Sistem Borularının geçtiğimiz Ocak ayında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördüğünü söyledi. 27 Nisan'da bırakılan su ile birlikte bazı yerlerde boruların patladığını belirten Kılınç, "DSİ tarafından patlayan borular tamir edildi ancak sulamada gecikildi. Bu bölge de sulamanın Nisan başında olması gerekiyor. Her sene Mayıs ayında bu suyun bırakılmasının bir anlamı yok, neyi bekliyorlar. Bu DSİ'nin suçu." dedi.

Barajın dolduğunu ve neredeyse taşmak üzere olduğunu dile getiren Kılınç, "Bu yıl arpa, buğday sulanamadı. Suyumuz var bir sürü para yatırdık, baraj taşıyor ama sulamaya su yok. Bu hatalar her sene aynı. Mayıs'ta Haziran'da sulama mu olur" diyerek tepkisini dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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