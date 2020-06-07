Sulama tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Sulama tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Sulama tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Manisa'da refüjdeki çiçekleri sulayan sulama tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

07.06.2020 02:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 02:51

Sulama tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA - Manisa'da refüjdeki çiçekleri sulayan sulama tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 00.00 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mimar Sinan Bulvarında meydana geldi. İzmir'den Akhisar yönüne doğru seyir halinde olan V.D. idaresindeki 45 E 3419 plakalı otomobil, o sırada refüjdeki çiçekleri sulayan belediyeye ait 45 M 0446 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı adeta kağıt gibi katlanırken, otomobil sürücüsü V.D. kazada ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapılan sürücü V.D. önce Merkezefendi Devlet Hastanesinde ardından da Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücü V.D.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Mimar Sinan Bulvarında trafik akışı bir süreliğine dururken, hurdaya dönen aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sulama tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İHA

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