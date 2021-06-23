Sulama sistemleri değişiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sulama sistemleri değişiyor

Sulama sistemleri değişiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Dumlupınar Bulvarı üzerindeki refüj ve yürüyüş yollarındaki çim biçme ve sulama sistemi yerleştirme çalışmalarını tamamladı.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Dumlupınar Bulvarı üzerindeki refüj ve yürüyüş yollarındaki çim biçme ve sulama sistemi yerleştirme çalışmalarını tamamladı.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı üzerindeki refüj ve yürüyüş yollarındaki çim biçme ve çiçek bakımlarını tamamladı.

Ekipler ayrıca, refüjde eksik olan sulama sistemi ile ilgili olarak çalışma yaptı.

Yeni döşenen ve yenilenen sulama sistemiyle, sulama sıkıntısı yaşanan noktaların sorunu ortadan kaldırıldı. - KÜTAHYA

Sulama sistemleri değişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Merih Demiral Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sulama sistemleri değişiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:52:57. #1.15#

title