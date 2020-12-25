Sulama kooperatiflerine destek devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sulama kooperatiflerine destek devam ediyor

25.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:31
Sulama kooperatiflerine destek devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama kooperatiflerine yardım ve destekler hız kesmeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama kooperatiflerine yardım ve destekler hız kesmeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Sulama Kooperatifi'ne 110mm/10atü ölçülerinde toplam 2 bin 100 metre boru yardımı yapıldı.

Kooperatif başkanı ve üreticilerden teşekkür

S.S Salihli Bahçecik Sulama Kooperatifi Başkanı Ekrem Aydoğdu, "Borular tesislerimiz için oldukça faydalı olacak. Dere yatağından kanallarla taşıdığımız doğal su kaynağını yapılan bu yardım ile kapalı sisteme alarak üretimini yaptığımız zeytin ağaçlarının sulamasında kullanacağız ve artık sulama suyumuz boşa akmayacak. Verilen bu yardımlar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Yılmaz Usta ve ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

"Desteğimiz devam edecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, "Tarımsal devamlılığın sağlanması için kooperatif ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yaptığımız yardım ile açık kanallar yüzünden oluşan su kaybının önüne geçilebilmesi için elimizden gelen desteği sağlamaya ve üreticilerimizin üretim sezonunda sorun yaşamamaları için çalışmalarımızı hızla sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu. - MANİSA

Sulama kooperatiflerine destek devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Samet Aybaba Halis Özkahya Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sulama kooperatiflerine destek devam ediyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 16:51:24. #1.15#
title