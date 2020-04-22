Sulama kooperatifi kurduğu GES'te üretilen elektrikten 1,3 milyon lira kazandı
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Afyon, Güncel

Sulama kooperatifi kurduğu GES'te üretilen elektrikten 1,3 milyon lira kazandı

Afyonkarahisar'da bir sulama kooperatifi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle kurduğu güneş enerjisi santralinde (GES) üretilen elektriğin satışından 1 milyon 337 bin lira kazandı.

22.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:02
Sulama kooperatifi kurduğu GES'te üretilen elektrikten 1,3 milyon lira kazandı

Afyonkarahisar'da bir sulama kooperatifi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle kurduğu güneş enerjisi santralinde (GES) üretilen elektriğin satışından 1 milyon 337 bin lira kazandı.

Sulama kooperatifi başkanı Mahmut Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GES'i Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde kurduklarını söyledi.

Tarımsal faaliyetleri için 1700 hektarlık alanda yer altı kuyularından su temin ettiklerini ve bu kuyuları çalıştırırken yüksek miktarda elektrik sarfiyatlarının olduğunu belirten Bahar, "Elektrik maliyetini düşürmek amacıyla böyle bir proje tasarladık. Akabinde ihale ederek bu tesisi kazandırdık." dedi.

Tesisin kapasitesinin 1 megavat olduğunu belirten Bahar, şöyle devam etti:

"Geçen yıl mayıs ayında faaliyete geçti. Burada üretilen elektrik, elektrik dağıtım şirketine satılıyor. Satıştan elde edilen gelirle de santralimizin kuruluşunda aldığımız kredi borcunu ödüyoruz. Bu borç bittikten sonra gelirimizin tamamı, çiftçimizin kullandığı elektrik nedeniyle oluşan maliyete harcanacak. Tesisimizde bir yılda 1 milyon 337 bin liralık getiri sağladık. Çok iyi bir iş başardık. Önümüzdeki yıllarda santralin kapasitesini 3 megavata kadar çıkarmayı düşünüyoruz."

Bahar, üreticilerden halen dekar başına 180 lira elektrik bedeli aldıklarını, kredi borçlarının ödenmesinin ardından bu rakamın 15-20 liraya kadar düşeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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