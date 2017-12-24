Sulama kanallarındaki zira atıklar tehlike saçıyor

Binlerce dönüm tarım alanlarının sulandığı su kanalları çöp yuvası haline geldi

Sulama kanalları içerisinde biriken zirai çöpler sağlığı tehdit ediyor



ANTALYA - Antalya'da örtü altı tarımın merkezi konumunda bulunan Aksu İ

ilçesinde bulunan sulama kanallarının içerisinde biriken çöpler, görenleri şoke etti. Bölgede bulunan tarım arazilerini sulamada kullanılan kanalların içerisindeki çöpler, insan sağlığını da tehdit ediyor.

Türkiye'de örtü altı tarımın merkezi konumunda bulunan Aksu İlçesi'ne bağlı Kundu Mahallesi'ndeki kanalların içerisinde biriken sera atıkları, mikrop saçıyor. Binlerce dönüm seranın ve tarım alanlarının sulandığı sulama kanallarının durumu adeta içler acısı. Uzun zamandır temizlenmediği görülen sulama kanallarında oluşan çöp yığınları aynı zamanda toplum sağlığını da tehdit ediyor. Sulama kanalları içerisinde birikinti oluşturan atıkların daha çok seralarda kullanılan ilaç şişeleri ve kutuları olduğu görüldü. İçerisinde çöp yığınları ve bir otele ait lojmanın kanalizasyon suyunun aktığı kanaldan akan su ise deniz suyu ile beslenen Acısu Çayına karışıyor.

"Sulama kanalları pislik içerisinde bulunuyor"

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise kanalların içerisinde oluşan çöp yığınlarından şikayet ediyor. Kundu Mahallesi'nde 25 yıldır çiftçilik yapan Hasan Sargın, "Köyümüzün sulama kanalları pislik içerisinde bulunuyor. Çiftçimiz su zamanı geldiği zaman bu kanallar temizlenmediği için su sıkıntısı yaşıyor. Köyümüz muhtarı aynı zamanda Aksu Sulama Birliği Başkanı Ali Çılgın'ın kendi seralarının etrafı çok temiz. Bizim seralarımızın etrafı ise temizlenmiyor. Kanallarımızın bu atıklardan kurtulmasını istiyoruz. Biz bu kanallardan, yetiştirdiğimiz ürünleri suluyoruz. Bu kanalda okulumuzun hemen yanında yer alan bir başka kanal. Burada bizim çocuklarımız eğitim görüyor. Ama bu kanaların içerisinde ne yaşadığı belli değil. Çocuklarımızın da sağlığı tehlike altında" diye konuştu.

"Temizlenmesi için talepte bulundum"

Mahallede yaşayan bir başka vatandaş ise bir otelin lojmanından kanala lağım suyu verildiğini iddia ederek, "Biz burada kokudan ve sinekten duramıyoruz. Kaç defa şikayet etmemize rağmen bir ilgilenen olmadı. Sulama kanallarının temizlenmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan kendi seralarının çevresinin temiz olduğu iddia edilen Kundu Mahalle Muhtarı ve Aksu Sulama Birliği Başkanı Ali Çılgın, iddiaları yalanlayarak,"Bahsi geçen kanal bizim sorumluluğumuzda olan bir kanal değil. Kanal Devlet Su İşleri'ne ait bir kanal. Ben DSİ'den kanalın temizlenmesi için talepte bulundum. DSİ'de kepçenin şu anda olmadığını önümüzdeki günlerde geleceğini haber verdi. Bahsi geçen kanalı temizlemek için elimizde o kadar büyük kepçe yok. Kanal DSİ'ye ait" açıklamasını yaptı. DSİ yetkilileri ise bahsi geçen kanalların en kısa zamanda denetlenerek temizleneceğini söyledi.