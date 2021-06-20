Sulama kanalının rengi maviye döndü, vatandaşlardan ihbar yağdı

Sulama kanalının rengi maviye döndü, vatandaşlardan ihbar yağdı Dökülen madde sonrası balık ölümü olduğunu iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi Zabıta ekiplerinin inceleme yaptığı su kanalına yosun temizliği için bakır sülfat döküldüğü ortaya çıktı Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama...

Sulama kanalının rengi maviye döndü, vatandaşlardan ihbar yağdı

Dökülen madde sonrası balık ölümü olduğunu iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi

Zabıta ekiplerinin inceleme yaptığı su kanalına yosun temizliği için bakır sülfat döküldüğü ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalındaki yosunların ve yabancı otların oluşumunu engellemek için dökülen bakır sülfat, suyun rengini maviye çevirince belediyeye ihbar yağdı. Vatandaşların balık ölümlerinin yaşandığını söylemesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırma sonunda kanalda yoğun ve yabani ot oluşumunun engellenmesi için bakır sülfat döküldüğü belirendi. Vatandaşlar dökülen maddenin balık ölümüne sebep olduğunu ileri sürüp tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde sulama kanalındaki suyun maviye dönüştüğünü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Kanalın fotoğrafını çeken vatandaşlar kanaldaki balıkların ölerek suyun yüzüne çıktığını, birçoğunun da can çekiştiği gerekçesiyle belediye ve yetkili kurumlara ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Zabıta ekibi kanala mavi bir cismin döküldüğünü belirledi. Ekipler kanala bu maddeyi kimin döktüğünü araştırırken Sulama Birliğinden gelen mesajla konu aydınlandı.

Sulama Birliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bakır sülfat kanallardaki tutunan yosun ve bitkileri temizleyerek yosun tutmasını önler" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan