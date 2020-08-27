Sulama kanalından yüzme havuzuna
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Sulama kanalından yüzme havuzuna

Adana'da sıcak hava nedeniyle girilmesi yasak olan sulama kanallarında serinleyen gençler, polisler tarafından yüzme havuzuna götürüldü.

Sulama kanalından yüzme havuzuna
27.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:55

Adana'da sıcak hava nedeniyle girilmesi yasak olan sulama kanallarında serinleyen gençler, polisler tarafından yüzme havuzuna götürüldü.

Her yıl sulama kanallarında onlarca çocuk ve genç hayatını kaybediyor. Güvenli olmayan sulama kanallarına giren kişilerde polisler tarafından sık sık uyarılıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Seyhan ilçesinde sulama kanalında yüzen gençleri önce sulama kanalından uyararak çıkartıp sonra da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait ücretsiz yüzme havuzuna götürdü.

Havuza giren gençlerin mutlulukları gözlerinden okunurken Deniz Kılıç isimli bir genç, "Polisler biz kanalda yüzerken gördüler ve yanımıza gelip uyardılar. Bizde imkansızlık ve sıcaklar nedeniyle kanalda yüzdüğümüzü söyledik. Onlarda bizi belediyenin havuzuna getirdiler. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öte yandan, polisler tarafından gençlere bilgilendirici broşür de dağıtıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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