Sulama kanalından kurt yavruları çıktı SİVAS'ın Divriği ilçesinde su kanalından kurtarılan 8 kurt yavrusu, doğaya bırakıldı.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde su kanalından kurtarılan 8 kurt yavrusu, doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Olukman köyünde iş makinesi operatörü Mevlana Korkmaz, geçen ay köylülerin de yardımıyla su kanalı çalışması yaptı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte kanala su verildi. Suyla birlikte kanal borularının içinde hareket eden yavru hayvanlar görüldü. Çevredekiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Suda boğulma tehlikesi geçiren kurt yavruları, köylülerin de yardımı ile kenara alındı. 10 tane oldukları belirlenen yurt yavrularından 8'i kurtarılırken, 2'si ise telef oldu. Araziye bırakılan yavru kurtların bir süre sonra anneleri tarafından alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA