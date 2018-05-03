Meraklı Vatandaşlar, Sulama Kanalındaki Cesedi Film Gibi İzledi!
Adana'da dalgıç polisler, sulama kanalında bulunan cesedi çıkarmaya çalışırken meraklı vatandaşın evden çocuğunu da alıp film izler gibi izlemesi dikkat çekti.
Adana'da sulama kanalında bulunan bir erkek cesedini meraklı vatandaşların evlerinden çocuklarını da getirerek film gibi izlemesi dikkat çekti.
ÇALIŞANLAR CESEDİ FARK EDİP POLİSE HABER VERDİ
Olay merkez Sarıçam ilçesi İncirlik-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yem paketleme fabrikasında çalışanlar sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görüp durumu polise bildirdi.
ÜZERİNDE SADECE ŞORT OLAN CESET İÇİN DALGIÇLAR ÇAĞRILDI
Üzerinde sadece şort bulunan erkek cesedi akıntı nedeniyle sürüklenmeye devam ederken olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine dalgıç polisler de çağrıldı.
EVİNDEN GELEN, ARACINI DURDURAN MERAKLI VATANDAŞ İZLEDİ
Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar, evi sulama kanalına yakın olan kadınlar ve sürücüler cesedi izlemek için birbiriyle yarıştı. Bazı kadınların ise kanal kenarına cesedi görmek için çocuklarıyla birlikte geldiği görüldü.
FİLM ÇEKER GİBİ KAMERAYA ALDILAR
Kadın ve çocuklar korku dolu gözlerle cesedi izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonu kamerası film çeker gibi çekti. Bir vatandaş ise yoldan geçerken otomobilini durdurup cesedi izledi.
ÇIKARILAN CESEDE OTOPSİ YAPILACAK
Dalgıç polis sulama kanalına girerek cesedi çıkardı. Bu anda ise vatandaşlar sulama kanalı kenarında topladı. Sudan cesedi çıkartılan şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için polis parmak izi ve kayıp başvurularına bakarak kimlik belirleme çalışması başlattı.
Ceset yapılan incelemeden sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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Adanam,sana laf söyleyen dop olsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Keske cehape diye bagirmadan önce turkcede haa diye bir harfin olmadığını bilseydiniz..kimden ogrendiginiz belli bu hitap seklini..h diye yazilir he diye okunur cehalet heyytCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Kanalda yüzerken boğulmuş belli üstünde bişe yok şort var. yazıkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hangi partinin seçmeni bunlar ?Cevap Yaz 6 9 Yayından KaldırLAİK VE MEDENİ2: bizimTüm 16 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır