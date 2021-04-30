Sulama kanalında, yaralı halde bulunan Çakal, kurtarılamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama kanalında yaralı halde bulunan ve hemen tedavisine başlanan Çakal cinsi yaban hayvanı kurtarılamadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama kanalında yaralı halde bulunan ve hemen tedavisine başlanan Çakal cinsi yaban hayvanı kurtarılamadı.

Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine gelen Nazilli Yazırlı Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında yaralı bir yaban hayvanının olduğu ihbarı üzerine, ekipler hemen harekete geçerek bölgeye gitti. Hareket etmekte zorlandığı gözlenen Çakal, kanaldan alınarak, tedavisi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne nakledildi. Hayvanın, yapılan tetkiklerde belinin kırıldığı ve iç kanama geçirdiği tespit edildi. Ekiplerin yaşatmak için seferber olduğu ve veteriner hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen, kurtarılamayıp öldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı