DÜŞTÜĞÜ SULAMA KANALINDAN KURTARILAN KİŞİ, YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

ADANA'da sulama düşen Ali Kaya (58), kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da sulama düşen Ali Kaya (58), kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünetisene alınan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalı çevresinde gezen bir kişinin suya düştüğünü gören vatandaşlar, kanala atladı. Suda sürüklenen kişiyi kısa sürede kanaldan çıkartan vatardaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Boğulmaktan son anda kurtarılan ve isminin Ali Kaya olduğu öğrenilen kişi, olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kaya, yoğun bakım ünitesinda tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı