SULAMA KANALINDA ÖLEN SAADET İLE BİRLİKTE DÜŞEN 2 KARDEŞİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
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SULAMA KANALINDA ÖLEN SAADET İLE BİRLİKTE DÜŞEN 2 KARDEŞİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldıktan sonra çevredekiler tarafından çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede ölen Saadet Karataş'ın (10) ardından kayıp olarak suda aranan Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

OSMANİYE'de sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldıktan sonra çevredekiler tarafından çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede ölen Saadet Karataş'ın (10) ardından kayıp olarak suda aranan Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dün saat 15.00 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı Köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 15 gün önce tarım işçisi aileleriyle kente gelen 4 çocuktan biri, ayağı kayınca sulama kanalına düştü. Düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı. Olayı gören çevredekiler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AKINTIYLA SÜRÜKLENDİLER

Ekipler, bölgeye gelinceye kadar çevredeki vatandaşlar Saadet (10) ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) kardeşler ise kayboldu. Bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, iki kardeşi arama çalışmaları başlattı. Hastanede tedaviye alınan iki kardeşten Saadet Karataş, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kardeşi Şükran Karataş'ın (9) ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

2 KARDEŞİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gece saatlerinde arama çalışmalarını sürdüren itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeş Narin ve Remziye Büyükçay'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan Narin ve Remziye Büyükçay'ın cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SULAMA KANALINDA ÖLEN SAADET İLE BİRLİKTE DÜŞEN 2 KARDEŞİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
SULAMA KANALINDA ÖLEN SAADET İLE BİRLİKTE DÜŞEN 2 KARDEŞİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
SULAMA KANALINDA ÖLEN SAADET İLE BİRLİKTE DÜŞEN 2 KARDEŞİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
SULAMA KANALINDA ÖLEN SAADET İLE BİRLİKTE DÜŞEN 2 KARDEŞİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

OSMANİYE'DE SULAMA KANALINA DÜŞEN 2 KARDEŞ KAYBOLDU
OSMANİYE'DE SULAMA KANALINA DÜŞEN 2 KARDEŞ KAYBOLDU
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