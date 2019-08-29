Sulama kanalında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akkale Mahallesi'nde sulama kanalında bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri dalgıç kıyafeti giyerek suya girdi.
Suyun içinde mahsur kalan köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Köpek, tedavisinin yapılması için veterinere teslim edildi.