Sulama kanalında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Sulama kanalında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

29.08.2019 11:44
Sulama kanalında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Akkale Mahallesi'nde sulama kanalında bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri dalgıç kıyafeti giyerek suya girdi.


Suyun içinde mahsur kalan köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.


Köpek, tedavisinin yapılması için veterinere teslim edildi.

Kaynak: AA
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