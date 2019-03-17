Sulama Kanalında Mahsur Kalan İneği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Duruca Mahallesinde oturan Aziz Atay, otlanması için sulama kanalı kenarına bıraktığı ineğinin bir süre sonra düştüğü kanalda çamurda mahsur kaldığını fark etti. Çabasına rağmen ineğini çıkaramayan Atay, Nusaybin İtfaiyesi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, çalışma sonucunda çıkardıkları ineği Atay'a teslim etti.

Kaynak: AA