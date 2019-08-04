Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

4.08.2019 18:07
Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.
Dün Merkez Haliliye ilçesindeki sulama kanalına girdikten bir süre sonra kaybolan İsmail Demir'i (16) arama çalışmalarına su altı ekiplerinin katılımıyla devam edildi.
Demir'in cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulundu.
Ceset Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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