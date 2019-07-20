Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'daki sulama kanalında bir ceset olduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Akıntıyla 2 kilometre sürüklenen ceset, kanalın Gürselpaşa Mahallesi kısmında bir boruya takıldı.

Suya giren vatandaşlar tarafından çıkartılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi.

İncelemelerin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA