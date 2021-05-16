Sulama kanalında imece usulü kazma ve kürekli temizlik
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Sulama kanalında imece usulü kazma ve kürekli temizlik

Sulama kanalında imece usulü kazma ve kürekli temizlik
Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Karşıyaka Mahallesi'nde sulama amaçlı kullanılan kanal, bir araya gelen mahalle sakinleri tarafından imece usulu temizlendi.

HAKKARİ'nin Karşıyaka Mahallesi'nde  sulama amaçlı kullanılan kanal, bir araya gelen mahalle sakinleri tarafından imece usulu temizlendi. Mahalleli dedelerinin, babalarının kullandığı toprak kanalı artık temizlemek istemediklerini belirterek, yetkililerden betonarme kanal yapılmasını istediler.

Hakkari'nin 70 haneli Karşıyaka Mahallesi sakinleri, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte sulama kanallarında temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 8 kilometrelik alanda kazma kürek kullanarak temizlik yaptıklarını anlatan vatandaşlar, insan gücüyle kanalı temizlemenin zor olduğunu, betonarme kanal yapılmasının işlerini kolaylaştıracağını söylediler. Mahalle halkından Mazlum Tekçe, "Bu kanaldan gelen su ile arazilerimizi suluyoruz. Her yıl ekinlerimizi sulamak için bu kanalı kullanmak zorunda kalıyoruz. Kanalın içerisi toprak olduğu için önce otları biçip, sonra kazma küreklerle kanalı temizleyip su getiriyoruz. Geçmişten günümüzü imece usulü ile yapılan Karşıyaka Mahallesi Çalık semti tarım arazisi sulama suyu kanalının düzenlenip yeniden yapılmasını istiyoruz. Dedelerimiz, babalarımız uzun yıllar boyunca temizlik çalışması yaptı. Biz de aynı şekilde sürmesini istemiyoruz"dedi. 


Sulama kanalında imece usulü kazma ve kürekli temizlik
Sulama kanalında imece usulü kazma ve kürekli temizlik
Sulama kanalında imece usulü kazma ve kürekli temizlik
Sulama kanalında imece usulü kazma ve kürekli temizlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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