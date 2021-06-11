Sulama kanalında hint keneviri operasyonu
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Sulama kanalında hint keneviri operasyonu

Sulama kanalında hint keneviri operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama kanalında yetiştirilen 110 kök hint keneviri polis ekipleri tarafından sökülerek imha edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama kanalında yetiştirilen 110 kök hint keneviri polis ekipleri tarafından sökülerek imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Polisi uyuşturucu ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak hint keneviri yetiştiriciliği yapanlara yönelik çalışmada sulama kanalında yetiştirilen 110 kök hint keneviri ele geçirildi. İmha edilmek üzere toplanan hint kenevirini yetiştirenlerle ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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