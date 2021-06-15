Sulama kanalında görülen dev yılanlar paniğe neden oldu
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Sulama kanalında görülen dev yılanlar paniğe neden oldu

Sulama kanalında görülen dev yılanlar paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de sulama kanalında görülen dev yılanlar paniğe neden oldu.

Mardin'de sulama kanalında görülen dev yılanlar paniğe neden oldu.

Kızıltepe-Derik yolu üzerinde bulunan sulama kanalının içinde görülen birçok yılan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Kanal üzerindeki betonda bulunan uzunluğu 2 metreyi bulan 2 yılanı gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Suyun içinde de yılanların olduğunu gören vatandaşlar korku halinde bölgeden uzaklaştı. - MARDİN

Sulama kanalında görülen dev yılanlar paniğe neden oldu
Sulama kanalında görülen dev yılanlar paniğe neden oldu
Sulama kanalında görülen dev yılanlar paniğe neden oldu
Sulama kanalında görülen dev yılanlar paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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