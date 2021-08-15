Sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu Adana'da sulama kanalında 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek çocuğu cesedi bulundu Adana'da sulama kanalında 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek çocuğu cesedi bulundu.

Sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek çocuğu cesedi bulundu

ADANA - Adana'da sulama kanalında 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek çocuğu cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesinde meydana geldi. Devlet Su İşlerine ait sulama kanalında sürüklenen bir kişiyi gören tarım işçileri, durumu polise ardından sağlık ekiplerine bildirdi. Mahalle muhtarının da olay yerine gelmesiyle, sürüklenen ceset sudan çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinden kimliği çıkmayan ve 15 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin öldüğünü belirledi. Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, cesede ait bir başvuru olmadığını saptadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk yaptığı çalışmada, cesedin cebinde bir miktar para bulunduğu ve kıyafetlerinin üzerinde olduğu tespit edildi. Sudan çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik teşhisi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu
Sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu
Sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu
Sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

Sulama kanalında 15 yaşında bir çocuğun cansız bedeni bulundu
Sulama kanalında 15 yaşında bir çocuğun cansız bedeni bulundu
Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı
Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı
Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi
Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Işın Karaca Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 14:33:45. #1.15#

title