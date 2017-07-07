Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.



Polis ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, 81 yaşındaki Sabri Hergül'e ait olduğu tespit edildi.



Ceset otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.