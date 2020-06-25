Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sulama kanalı yakınlarındaki bir bölgede erkek cesedi bulundu.

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
25.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:30

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sulama kanalı yakınlarındaki bir bölgede erkek cesedi bulundu.

Ahmetli ilçesinde kırsal alanda sulama kanalı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sağlık, jandarma ekipleri intikal ederken şahsın öldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ceset kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, cesedin 2019 yılı Ekim ayında Ahmetli Yaraşlı Mahallesi civarında kaybolan Vehbi Kayın'a ait olabileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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