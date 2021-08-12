SULAMA KANALINDA ÇIPLAK ERKEK CESEDİ BULUNDU
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SULAMA KANALINDA ÇIPLAK ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da sulama kanalında kimliği belirsiz çıplak erkek cesedi bulundu.

ADANA'da sulama kanalında kimliği belirsiz çıplak erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunduğu bölgeye 15 kilometre uzaklıkta Yahya Kemal Sarıgül'e ait olduğu belirlenen kamyonette cep telefonu ve pantolon bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, sulama kanalında çıplak bir cesedin sürüklendiğini görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, cesedi sudan çıkarttı. Cesedin başında darp izleri ve kanama olduğu belirlendi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, cesedin bulunduğu kanala yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta camları açık halde bir kamyonetin park halinde olduğunu belirledi. Yahya Kemal Sarıgül'e ait olduğu tespit edilen araçta cep telefonu ve pantolon, kanal kenarında ise tişört bulundu. Cesedin de Sarıgül'e ait olabileceğini değerlendiren polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

SULAMA KANALINDA ÇIPLAK ERKEK CESEDİ BULUNDU
SULAMA KANALINDA ÇIPLAK ERKEK CESEDİ BULUNDU
SULAMA KANALINDA ÇIPLAK ERKEK CESEDİ BULUNDU
SULAMA KANALINDA ÇIPLAK ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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