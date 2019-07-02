Denizli'nin Baklan ilçesinde, sulama kanalında ceset bulundu.

Gelinyolu mevkisinden geçen sulama kanalında hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkartıldı.

Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA